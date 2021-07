Die skandalösesten Bikini-Momente aller Zeiten

Dieser String-Bikini von Emily Ratajkowski, der sich noch im Sommer 2021 fantastisch verkauft, ist eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung. 2018 präsentierte sie dieses Exemplar an einem Strand in Australien. Und wie bei vielem, was die Ratajkowski an die Hand nimmt – die Welt geriet in Aufruhr. Denn: Wie kann eine Feministin nur so etwas tragen. Zu viel Haut. Eine Formel, die sich, wie wir gleich sehen werden, wiederholt. Denn Bikini-Geschichte ist auch Emanzipationsgeschichte. Und der moderne Feminismus peakt quasi in dieser Kreation aus Emilys eigener Kollektion für Inamorata: Feminismus und dieses Schnürchenobjekt gehen zusammen. Frauen tragen heute, was immer sie wollen. Ihr Körper.