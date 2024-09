WARUM? Kein Gesprächsthema ist so britisch wie das Wetter. Regen und Regenschutz waren sehr präsent in der dritten Kollektion von Daniel Lee, 38, für Burberry: Die Show war der am meisten erwartete Moment der Fashion Week London. Wie sein Vorgänger Christopher Bailey ist Lee ein Yorkshire-Junge, geboren im Umkreis der Burberry-Fabrik.