«Die Unvollkommenheit, verleiht meinem Schmuck Charakter»

Es hämmert und scheppert in der kleinen Werkstatt der Metallfabrik Birth-Gramm in Lamone. Die Produkte aus der kleinen Gemeinde im Sottoceneri sind weltbekannt: Heinz Birth fabriziert hier Edelweiss und kleine Kuhglocken aus Aluminium, versilberte Schlüsselanhänger und Sonnen aus Messing. Während die typisch schweizerischen Souvenirs überall dort zu haben sind, wo viele Touristen verkehren, gehören die Sonnen schon fast zum historischen Erbe der Schweiz. Ruth Dreifuss trug eine Sonnenbrosche, als sie in einer turbulenten Wahl 1993 in den Bundesrat gewählt wurde. Heute ist diese eine Brosche im Historischen Museum in Luzern zu finden.