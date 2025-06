Diese 3 Basics machen unsere Bürolooks sommertauglich

Es gibt Büros, in denen kann man am Morgen mit Adiletten und Leggings auftauchen, und niemand sagt etwas (danke, Chefin!) und es gibt solche, da müssen selbst die Pumps zum Firmenlogo passen. In den meisten Fällen ist es ein Ding irgendwo dazwischen. Im Herbst, Winter und Frühjahr lässt es sich damit oft auch wunderbar leben. Doch kaum bricht der Sommer herein – und mit ihm die Klimatisierung im Büro, die oftmals am Gefrierpunkt kratzt – wird aus der morgendlichen Outfit-Wahl eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Was ziehen wir an, um weder hinterm Schreibtisch zu zittern, noch an der frischen Luft in Ohnmacht zu fallen? Nun, wir hätten da gleich drei Vorschläge: