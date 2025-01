Eine Kugel Pistazie, bitte

Zwar wurde Mocha Mousse von Pantone zur Farbe des Jahres 2025 auserwählt, doch ein anderer Farbton ist dabei, der Trendfarbe den Rang abzulaufen: Pistaziengrün hat sich in die Herzen der Modefans geschlichen. Während 2024 sanfte Pastellfarben wie Buttergelb und Blassrosa besonders angesagt waren, erobert im neuen Jahr dieser frische und frühlingshafte Grünton die Fashion-Welt. Bekannte Designer-Labels wie Chloé, Prada, Tory Burch und Simone Rocha haben den Farbton, der an zartes Mintgrün erinnert, als Kleider, Hosen und Accessoires in ihre Kollektionen integriert.