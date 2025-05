Ihre Produktion ist in Jaipur und London. Warum haben Sie sich dafür entschieden?

Ich habe viele Jahre in London gelebt und dort Modedesign studiert – meine ersten Kollektionen sind dort entstanden. Parallel habe ich im Bereich «Ethical Fashion» gearbeitet – so entstanden wertvolle, langjährige Partnerschaften, die bis heute Teil unserer Reise sind. In Jaipur arbeiten wir eng mit einem Fairtrade-Betrieb zusammen, wo unsere Kollektionen mit viel Herz und Handarbeit entstehen – unter anderem mit traditioneller Blockprint- und Quilting-Technik, die wir auf unsere ganz eigene Weise interpretieren: mit grafischen Mustern und modernen Farben. Der andere Teil wird in einem kleinen Familienbetrieb in Nordlondon gefertigt. Ich liebe es, so nachhaltig zu produzieren und meine Wurzeln in London zu behalten – auch von der Schweiz aus.