Sie sind von Modedesignerin und Kreativdirektorin zur Künstlerin geworden. Wie kam es zu diesem Wechsel?

Mit der Malerei habe ich während der extremen Isolation in New York City begonnen. Vom einen auf den anderen Tag verlor ich alle meine Kund*innen und hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Plötzlich war ich arbeitslos und konnte weder reisen noch irgendwo hingehen. Ich wandte mich der Malerei zu, um mein eigenes Glück zu finden, und merkte, dass ich dadurch glücklicher war und endlich das tat, wozu ich bestimmt war. Obwohl ich mein ganzes Leben lang gemalt habe, war es das erste Mal in meinem Leben, dass ich selbst wählte, was ich tun wollte, anstatt einfach dem nächsten Weg zum Erfolg zu folgen.