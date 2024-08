Interview

Diese Modedesignerin lebt Diversität und Inklusion

Sinéad O'Dwyer ist die diesjährige Gewinnerin des Zalando Visionary Award. Mit der Auszeichnung setzt sich das Unternehmen dafür ein, junge Designer*innen zu fördern und so Veränderungen in der Modewelt voranzutreiben. Die irische Designerin im Interview über Inklusivität, ihren Gewinn und was andere Brands von ihr lernen können.