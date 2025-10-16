Wir alle haben wahrscheinlich schon mal in Mamas oder Omas Kleiderschrank herumgestöbert und nach coolen Teilen gesucht. Nicht selten findet man dort alte Modeschätze, die jetzt wieder voll im Trend liegen. Damit uns diese aber nicht altbacken aussehen lassen, verraten wir euch, wie ihr die Teile gekonnt kombiniert – und von welchen ihr besser ganz die Finger lassen solltet.