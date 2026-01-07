Diese Modetrends kosten keinen Rappen

Ein einzelner Blazer mit klassischer Silhouette sieht schnell mal nach Vorstellungsgespräch aus – und wenn wir ganz ehrlich sind, ist er bei den aktuellen Temperaturen doch auch viel zu dünn, um als Jacken-Ersatz durchzugehen. Wer trotzdem nicht ohne aus dem Haus möchte oder kann, macht sich diesen Trick zunutze: Einen zweiten Blazer wie ein Cape über den ersten werfen und sofort Modeprofi-Vibes versprühen. Bonus-Tipp: Der Einzelvariante verleihen wir mit einem Gürtel in der Taille zusätzliches Style-Potenzial.

Gürtel knoten statt schliessen