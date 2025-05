Heidi Klum mit langer Blütenschleppe

Den Auftakt machte Heidi Klum, die in wenigen Tagen ihren 52. Geburtstag feiert. Zur Eröffnung des Filmfestivals in Südfrankreich in Cannes legte sie unbestritten einen atemberaubenden Auftritt hin. In einer spektakulären Robe von Elie Saab schritt sie über den roten Teppich an der Croisette. Das schulterfreie Kleid bestand aus mehreren Lagen rosa Stoff, die an zarte Blütenblätter erinnerten und in eine elegante Schleppe übergingen. Besonders ins Auge fiel der seitliche Beinschlitz.