Wenn Stoff fehlt, gewinnt man

Da war Jacquemus, der für diesen Sommer jede Menge Bänder an Schultern und Bauch gezeigt hatte, die da nicht unbedingt sein müssten. Dekorative Zahnseide wurde auch von Brands wie Acne Studios, Supriya Lele und Christopher Esber neu definiert. Einen Preis dafür bekommen hat aber nur eine: Nensi Dojaka. Am 7. September wurde der albanischen Modedesignerin in der Pariser Fondation Louis Vuitton der LVMH-Preis überreicht, einer der bedeutendsten, der in der Mode an aufstrebende Talente vergeben wird.

Das Schlüsselelement Dojakas fragiler, asymmetrischer Designs: ausgesparte Formen, überlagerter, transparenter Stoff – durch eben jene feinen Schnüre zusammengehalten. Der Köper wird zum Spannungsfeld entblösster und überzogener Partien. Er ist nackt, aber doch nicht. Die Trägerin scheint darin zerbrechlich, aber auch, als hätte sie sämtliche Kämpfe in ihrer Endzeit-Uniform längst ausgetragen. Gleichzeitig sind die Kollektionen stets ein nostalgisches Zurückblicken: «Ich habe so viel in Zeitschriften der 90er Jahre recherchiert, weil ich die Kleidung, die Ästhetik und sogar die Art und Weise, wie die Bilder damals aufgenommen wurden, liebe. Sie haben etwas Rohes und Seelenvolles, das ich unbedingt zurückbringen möchte», so die Designerin zum Magazin Monopol.