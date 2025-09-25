Diese Teile gehören in eure Herbstgarderobe

Mit dem Wechsel der Jahreszeit ändert sich nicht nur das Wetter, sondern auch der Look. Jetzt heisst es: Sommerteile verstauen, um Platz zu schaffen für die Herbst-Trends. Diese Styles ziehen in die Kleiderschränke von Modefans ein.
Faux-Fur-Jacken
Der Herbst 2025 wird opulent: Voluminöse Faux-Fur-Jacken bringen einen Hauch Luxus in die Jahreszeit. Fashionistas haben die Wahl in Sachen Länge, Farbe und Muster. Ganz vorne mit dabei: Mäntel im Leomuster. War der Animal Print nie verschwunden, lebt er jetzt dennoch neu auf. Auch mehrere Leo-Teile können ganz leicht kombiniert werden. Zum Mantel darf es gerne eine matchende Handtasche sein.
Wer sich für eine Jacke entscheidet, liegt mit dunkelbraunen Modellen richtig. Der Mocha-Mousse-Trend aus dem vergangenen Jahr ist noch nicht vergessen. Aber auch Burgunder steht wieder hoch im Kurs. Besonders beliebt sind Jacken mit grossem Kragen. Ein Minirock und kniehohe Stiefel runden das Outfit ab.
Slouchy Boots
Ein treuer Herbst-Begleiter sind auch sogenannte Slouchy Boots. Die Stiefel zeichnen sich durch ihren weichen Schaft aus, der locker fällt und Falten wirft.
Ein warmer Look lässt sich mit cognacfarbenen Wildleder-Boots stylen. Ein Zopfstrickpullover in Creme und eine hellblaue Jeans oder ein brauner Midirock vervollständigen den Look. Lässiger wirken schwarze Boots mit hohem Schaft, kombiniert mit Trenchcoat, Jeans und einer weissen Hemdbluse. Eine elegante Interpretation machen Satin- und Spitzenröcke sowie drapierte Blusen möglich.
Midiröcke
Für einen stilbewussten Auftritt sorgen Midiröcke. Der Polka-Dot-Trend geht nahtlos aus dem Sommer in den Herbst über und ist besonders in der klassischen Variante – schwarze Punkte auf weissem Stoff – weiterhin vertreten.
Doch auch Lederröcke mit Schlitz erobern den Herbst – und werden zu Strickpullovern und Tops mit hohem Kragen getragen. Gute Laune garantieren Midiröcke in einem leuchtenden Grün. Auch dunkelviolette Modelle setzen einen Farbtupfer.
Verzierte Jeans
Bye bye, langweilige Jeans! Unifarbene Modelle werden jetzt mit Stickereien, Pailletten, Perlen und Co. gepimpt. Daraus können auch DIY-Projekte für zuhause werden.
Besonders stylisch wirken die Verzierungen an Straight-Leg-Jeans und weiten Jeans im Low- oder Mid-Rise-Look.
Kleider im Lingerie-Look
Ein romantischer Style fällt unter den Herbst-Styles besonders auf: Kleider in Lingerie-Optik und mit Spitzenbesatz sind angesagt.
Ein elfenbeinfarbenes Satin-Minikleid mit schwarzer Spitze kann etwa mit einer Oversize-Lederjacke und Boots kombiniert werden. Längere Kleider in dunklen Tönen passen zu schlichten Heels und einem schwarzen Mantel – perfekt für ein schickes Dinner.