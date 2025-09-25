Diese Teile gehören in eure Herbstgarderobe

Faux-Fur-Jacken

Der Herbst 2025 wird opulent: Voluminöse Faux-Fur-Jacken bringen einen Hauch Luxus in die Jahreszeit. Fashionistas haben die Wahl in Sachen Länge, Farbe und Muster. Ganz vorne mit dabei: Mäntel im Leomuster. War der Animal Print nie verschwunden, lebt er jetzt dennoch neu auf. Auch mehrere Leo-Teile können ganz leicht kombiniert werden. Zum Mantel darf es gerne eine matchende Handtasche sein.