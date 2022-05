Wie Mami Kate Middleton ist Prinzessin Charlotte stets stilbewusst gekleidet. Hübsche kleine Mäntelchen zählen zu ihrer Lieblings-Garderobe im Winter und auch eine süsse Schleife im Haar darf niemals fehlen. Es scheint so, als hätte die Prinzessin ihren eigenen Stil bereits im Kindesalter gefunden. Sie trägt zwar noch keine extravaganten Hüte und stimmigen Zweiteiler wie Mama Middleton, aber dafür weiss die frisch gebackene Siebenjährige schon lange, was in der warmen Jahreszeit angesagt ist und ihr besonders gut steht. Seit Jahren wird das Frühlingskind immer wieder in herzigen Flower-Print-Kleidchen gesichtet. Diesen Look kopieren jetzt auch die grossen Hollywood-Stars.