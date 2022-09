Welches Dirndl passt am besten zu mir?

Lange Dirndl liegen auch in dieser Wiesn-Saison voll im Trend. Ein gefragtes Material ist «eindeutig Samt», wie Trachten-Expertin Kinga Mathe weiss. Für ihre Herbst/Winter-Kollektion greift sie zu hervorstechenden Farben wie kräftigen Beerentönen, intensivem Blau und starkem Kupfer. War in der letzten Saison eine hochgeschlossene Bluse für ein langes Dirndl gefragt, bekommt sie in diesem Jahr Konkurrenz von einem ausgeschnittenen Modell in italienischer Spitzenoptik.