Dürfen Männer Sandalen tragen?

Es gibt ein paar böse Klischees über Männer in Sandalen. Diese Sorte von Männern sei nicht an Stil interessiert, Fashion-resistent und kaum auf Aussenwirkung bedacht. Komfort geht ihnen vor Ästhetik. Diese Typen muten ihren Mitmenschen ungeniert ihre haarigen Zehen und rissigen Fersen zu. Ein Anblick wie ein Katastrophengebiet. Ehrlicherweise muss man sagen: Ja, diese Typen gibt es – aber sie geben nicht mehr den Ton an. Männer mit Modebewusstsein haben in der Sandalen-Debatte nun das Sagen. Sie kombinieren offenes Schuhwerk zu lässigen Outfits, wagen gekonnt den Stilbruch und sehen dabei sexy aus. Man schaue sich Stilvorbilder wie David Beckham, Timothée Chalamet oder Snoop Dogg an: Sie kombinieren Badelatschen, Heiland-Sandalen oder feine Riemchen-Slippers zu Jeans, Leinenanzügen oder Joggers – und sehen damit gut aus.