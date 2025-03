Für jedes verkaufte Produkt pflanzt das 2016 von den zwei Kindheitsfreunden initiierte Erfolgsunternehmen einen Baum – zusammen mit der Partnerorganisation One Tree Planted. 2,5 Millionen Bäume wurden seither weltweit in den Boden gesetzt, 5000 davon in der Schweiz. Der Brand bietet langlebige, zeitlose Produkte – 85 Prozent sind Kleider, der Rest Accessoires – aus nachhaltigen Materialien, überwiegend in Europa, aber nicht in der Schweiz produziert. Auf jedem Produkt prangt klein das Emblem: ein Tannenbäumchen. Der Verkauf läuft vor allem online. Das meistverkaufte Kleidungsstück ist das Basic-T-Shirt, 50 000 Stück verkauft die Firma jedes Jahr, vor allem in der Schweiz. «Wir bieten faire Mode zu einem fairen Preis», sagt Hänny. 200 000 Personen haben schon bei Nikin eingekauft, 50 000 gehören zur Stammkundschaft, der Altersdurchschnitt ist 30 Jahre.