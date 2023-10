Elegant und lässig wie Stilikone Timothée Chalamet

Der Mann hat das Zeug für eine handfeste diplomatische Verstimmung zwischen Paris und Washington, denn es ist nicht klar, welcher Nation er nun zugeschlagen werden soll. Geboren wurde Timothée H. Chalamet Ende 1995 in New York, doch sein Vater ist Franzose – so wuchs er einen Teil seiner Kindheit in der Haute-Loire auf. Erst als Teenager kam er wieder in die USA. Halb-halb, möchte man sagen: Den Prachtskerl müssen sich die Länder nun einfach teilen.