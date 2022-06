Kürzlich gratulierte er zudem auf der Plattform seiner Mutter zum Geburtstag. «Ich liebe dich, Mama. Happiest Birthday», schrieb er in seinem Posting, in dem er ein aktuelles sowie ein Kinderbild mit seiner Mutter und einen kurzen Clip veröffentlichte, in dem Hurley die Kerze auf einer mehrstöckigen Torte ausbläst. Damian Hurley ist der Sohn von Liz Hurley und US-Unternehmer Steve Bing (1965-2020). Der Geschäftsmann und Filmproduzent starb im Juni 2020 in Los Angeles.