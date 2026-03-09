Flawless in Weiss: So macht ihr den Winter-Look perfekt

Weiss addiert mit Winter ergibt eine Summe, mit der nur die wenigsten von uns zufrieden sind. Während wir unsere gebräunte Haut im Sommer nämlich nur zu gern in hellen Nuancen in Szene setzen, durchmischen sich weisse Kleidung und unser Teint aktuell eher zu einem farblosen Tropf auf zwei Beinen. Nehmen wir etwa unsere strahlend weisse Jeans: Im Sommer tragen wir die gern mal im All-Over-Look mit gleichfarbigem Shirt und Stoffschuhen. Momentan geht das allein aus temperaturbedingten Gründen schon nicht auf und auch farblich würde die Kombi tatsächlich eher unschön mit unseren käsebleichen Armen und Knöcheln kollidieren.
Die Folge: Wir fühlen uns unwohl und verbannen unsere hellen Lieblingsteile monatelang in die hinterletzte Ecke des Kleiderschranks – schade! Dabei hat besagte Jeans eigentlich so viel mehr zu bieten. Wir stellen drei Fashion-Formeln vor, mit denen die Nichtfarbe auch in der grauen Jahreszeit ganz wunderbar strahlt:
Gepaart mit Ecru
Paaren wir sie – und das mag komisch klingen – mit einem Teil in Ecru, also etwa eine Nuance dunkler, verleiht uns das gleich einen viel frischeren Touch. Glaubt ihr nicht? Influencerin Vicky Heiler macht's vor.
Prints einbauen
Für einen weiteren Bruch in unserem Haut-Kleider-Einheitsbrei sorgen Muster. Immer auf Nummer sicher gehen wir dabei mit klassischen Polka Dots, wie etwa denen von Fashion-Profi Camille Charrière.
Yin und Yang
Ihr steht auf Eleganz? Die Mischung aus Schwarz und Weiss steht nicht nur im absoluten Einklang, sie ist ausserdem ein wahres Evergreen in Sachen Styling und lenkt ganz wunderbar von unserem fahlen Winter-Teint ab.
Also los, um Weiss zu tragen, müsst ihr nicht zwingend auf den Sommer warten. Denn ob es euch lieb ist oder nicht – der lässt noch ganz schön lange auf sich warten.