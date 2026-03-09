Flawless in Weiss: So macht ihr den Winter-Look perfekt

Weiss addiert mit Winter ergibt eine Summe, mit der nur die wenigsten von uns zufrieden sind. Während wir unsere gebräunte Haut im Sommer nämlich nur zu gern in hellen Nuancen in Szene setzen, durchmischen sich weisse Kleidung und unser Teint aktuell eher zu einem farblosen Tropf auf zwei Beinen. Nehmen wir etwa unsere strahlend weisse Jeans: Im Sommer tragen wir die gern mal im All-Over-Look mit gleichfarbigem Shirt und Stoffschuhen. Momentan geht das allein aus temperaturbedingten Gründen schon nicht auf und auch farblich würde die Kombi tatsächlich eher unschön mit unseren käsebleichen Armen und Knöcheln kollidieren.