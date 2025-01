Dior – dieser Name steht für Luxus, Eleganz, Opulenz und ist wohl fast jedem ein Begriff. Auch, dass dahinter Christian Dior (1905 -1957) steht, ein französischer Designer, sollte bekannt sein. Doch wer war dieser Mann, der den Glamour in die Nachkriegszeit zurückbrachte und die Mode mit seinem «New Look» revolutionierte? Am 21. Januar wäre Christian Dior 120 Jahre alt geworden.