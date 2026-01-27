Gewinnt Tickets für die Zurich Fashion Week 2026

Die erste Ausgabe der Zurich Fashion Week 2026 zelebriert während fünf Tagen Mode, Kreativität und Begegnungen. Unter dem Leitmotiv «Platform for the Next Generation» bringt sie junge Modeschaffende, internationale Talente und visionäre Stimmen zusammen, die die Fashion von morgen mitgestalten. Die Schweizer Illustrierte STYLE verlost zusammen mit der ZFW'26 10x2 Tickets für die exklusive Opening Night am 11. Februar sowie 40x2 Tagespässe (der Tag ist frei wählbar) inkl. Teilnahme an exklusiven STYLE-Workshops).
Die Zurich Fashion Week findet vom 11. bis 15. Februar 2026 im Kongresshaus Zürich statt.
Teilnahmeschluss ist der 05. Februar 2026. Wir wünschen euch viel Glück!
Der Tag des Tickets ist frei wählbar. Das sind die Programmpunkte:
11.02.2026 Opening Night ab 18 Uhr: Exklusiver Abend mit einer ausgewählten Runway-Präsentation, inspirierenden Gästen und einem ersten Einblick in das vielseitige Programm der ZFW'26.
12. bis 15.02.2026: Erhalte Zugang zum Pop-Up-Market, ein Show-Ticket für die Front-Row und einen exklusiven STYLE-Workshop zu folgenden drei Themen:
- «Royal Etiquette: Die Kleiderregeln der Königshäuser»
- «Die Welt des Duftes»
- «Mix, Match, Master: So stylt man Basics richtig»