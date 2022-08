Dieser Bikini verwandelt den Strand in die Disco

Your Disco Needs You

Die Lurex- und Laméfäden schlingen sich um das Who is Who auf Instagram und auch im echten Leben tauchen die Glitzer-Modelle auffällig oft auf. Kein Wunder, sorgen sie doch dafür, dass jeder am Strand eine Sonnenbrille trägt. Auch an bewölkten Tagen. Am Abend führen wir die Beachwear, die schöner glitzert als die Sonne im Meer, als Top oder Body aus. Ob in Pastelltönen oder kräftigen Nuancen – es ist Zeit zu strahlen. Damit es nicht zu kitschig wird, tragen wir das alles in Kombination mit ganz simpel geschnittenen Designs.