In den Läden unserer Nachbarländer gibts Zimtschnecken und Kaffee. Fies, denn in den Genuss eines handfesten Arket-Stores sind wir in der Schweiz noch nicht gekommen. Darum vergnügen wir uns so lange erst mal im Onlineshop. Das Label verzaubert mit urbanen, aber schlichten Klamotten, Accessoires und Schuhen, die lange genutzt werden können und den virtuellen Warenkorb rasant explodieren lassen.

Massimo Dutti