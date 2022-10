Gwyneth Paltrow zeigt ihre Bauchmuskeln

Gwyneth Paltrow (50) hat mit ihrem Outfit bei der Solaire Culture Exhibition der Champagner-Marke Veuve Clicquot in Beverly Hills am Dienstag eine gute Figur gemacht. Die Schauspielerin präsentierte ein in Schwarz und Weiss gestreiftes langes Kleid von Designerin Carolina Herrera mit hohem Beinschlitz und langer Schleppe.