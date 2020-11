Harry, der gute alte Prinz der Herzen, war vor Kurzem ganz casual unterwegs und leistete im Rahmen des wöchentlichen «Operation Nourish»-Programms der Walker Family Events Foundation in seiner Wahlheimat Kalifornien Freiwilligenarbeit. In Compton verteilte er in Jeans und T-Shirt und mit Cap und Turnschuhen Essen an die Nachbarn: Laut Instagram-Account der Stiftung sei er «very humble and kind», also äusserst bescheiden und nett gewesen. Wir wollen hinzufügen: und so leger! So unroyal! So nahbar! So cool! Aber seht selbst: