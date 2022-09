Wer hat den roten Teppich der Emmys gewonnen?

Man muss dazu ebenfalls sagen: Es war ein grosser Abend für Zendaya. Sie war nicht nur einer der grössten Stars der Emmys 2022, sie gehörte auch zu den Nominierten für die Auszeichnung der besten Hauptdarstellerin in einer Dramaserie. Geehrt wurde an dieser Stelle natürlich ihre meisterhafte Leistung in ihrer Rolle als Rue Bennet in der HBO-Serie Euphoria. Doch bevor die 26-jährige Schauspielerin kurze Zeit später die Veranstaltung mit einer der begehrten Trophäen verlassen hat, galt: All eyes on Zendaya. Und auf all die anderen Gewinnerinnen auf und jenseits des roten Teppichs.