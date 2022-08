Elsa Hosk bringt ihr eigenes Modelabel auf den Markt

Victoria's Secret-Engel goes Designerin

In der Vorschau, die mittlerweile wieder aus dem Internet verschwunden ist, waren vor allem Basic-Teile zu sehen, die alle etwas gemeinsam haben: den gewissen Twist. Von lässig geschnittenen Jeans über Oversized-Hemden mit verspielten Details bis hin zu Ensembles aus Cashmere ist alles dabei. Und auch der Instagram-Account von Helsastudio verrät bereits, was wir zu erwarten haben. Dort tummeln sich nämlich Bilder, die das Model zu den Entwürfen inspiriert haben. Vintage-Pics und Archiv-Aufnahmen von Cindy Crawford und Christy Turlington deuten auf die Ästhetik des Labels hin. Wir sind gespannt. Sehr. Knüpfen die Designs an Elsa Hosks eigenen Stil an, sind wir bereits jetzt schon grösster Helsa-Fan: