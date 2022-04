Passend zum Anlass hatte Herzogin Kate sich diesmal, wie schon 2017, eine Brosche in Form einer roten Mohnblume angesteckt. Der Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey fand anlässlich des Anzac Days statt, der im Ersten Weltkrieg gefallene Soldaten aus Australien und Neuseeland ehrt. Die Mohnblume soll an die im Krieg Gefallenen erinnern.