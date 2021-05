Herzogin Meghan hüllt ihren Babybauch in florales Kleid

Herzogin Meghan spricht über ihre Tochter

In ihrer Rede kommt die Herzogin von Sussex auch auf ihr Baby zu sprechen. Wie «Millionen anderer Familien weltweit» freue sich das Paar auf die Ankunft einer kleinen Tochter. Bei dem Gedanken an sie «denken wir an all die jungen Frauen und Mädchen rund um den Globus, denen die Möglichkeit und Unterstützung gegeben werden muss, uns weiter vorwärts zu leiten», betonte die 39-jährige US-Amerikanerin. Das zweite Kind des Paares soll im Frühsommer zur Welt kommen.