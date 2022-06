New York, Juni 1969: Ein gemütlicher Abend in einer New Yorker Schwulenbar namens «Stonewall Inn». Es wird getanzt, gefeiert und getrunken, doch plötzlich heisst es Lichterlöschen. Die Polizei stürmt das Lokal, zahlreiche Personen werden rausgeworfen und abgeführt. Die Betroffenen wehren sich und kämpfen. Schliesslich eskaliert die Situation zwischen den New Yorker Cops und der homosexuellen Community – dieses Ereignis wird zu einem der wichtigsten historischen Wendepunkte der LGBTQ+-Geschichte. Mit den «Stonewall Riots» entstanden erste Proteste und neue Bewegungen. Die Queeren forderten Freiheit und gleiche Rechte – und das bis heute. Deshalb wird auch in diesem Jahr wieder im Juni die Diversity und der Regenbogen gefeiert und gleichzeitig für die Akzeptanz in der Gesellschaft gekämpft…