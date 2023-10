Durch die nationale Kampagne exponierst du dich und deinen Körper auf andere Weise, als beim Musikmachen. Wie gehst du mit Kommentaren zu deinem Körper um?

Ich schaue und höre nicht gross auf die Kommentare, weil ich meinen guten Vibe bewahren will. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Ich finde meinen Körper schön und in der Badi laufe ich ja nicht anders rum. Jetzt ist es halt auf einem Foto und ja, es sehen viele Leute, aber für mich ist es nichts Neues. Ich kenne meinen Körper schon so lange. Ich habe durch diese Kampagne angefangen, mich mehr zu lieben. Ich fühle mich superwohl in meinem Körper und das gibt mir so viel mehr als solche Kommentare.