Happy Birthday Donatella Versace

Geboren wurde Donatella Versace 1955 im kalabrischen Reggio, an der südlichsten Spitze des italienischen Stiefels, als jüngstes von vier Kindern. Ihre ältere Schwester starb im Alter von zwölf Jahren an einer schlecht behandelten Tetanusinfektion. Ihr Bruder Santo hält bis heute Aktien am Modeunternehmen. Über die Beziehung zu ihrem Bruder Gianni, die bereits in ihrer Kindheit und Jugend innig war, sagte sie: «Ich war seine Puppe und seine beste Freundin. Er zog mir coole Klamotten an, nahm mich mit in Discos, seit ich elf war. Es war die beste Zeit meines Lebens.»