Highlights der BFW

Im Berghain und auf der Baustelle: Das war die Berlin Fashion Week

In Berlin ist alles erlaubt, und das wird auch an der Berlin Fashion Week zelebriert. Von dekonstruierter Raver-Mode über Anzüge bis zu Rüschen-Roben gab es bei den Herbst-/Winter-Kollektionen 2025 in der deutschen Hauptstadt alles zu sehen. Wir stellen euch hier die Highlights der Redaktion vor.