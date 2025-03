In 5 Schritten zum persönlichen Signature-Style

1. Die Vision

Ja, wir wollen unseren eigenen Stil finden, inspirieren lassen darf man sich trotzdem. Also: Pinterestboards und Insta-Likes nach den Outfits-Posts durchforsten, die für Herzchen in den Augen sorgen, die gemeinsame Linie finden und diese als Leitfaden nutzen. Und zwar nicht erst an der nächsten Shoppingtour! Denn …