Weiss ist heiss! Mit hellen Jacken durch den Winter

Sportlich-schick

Wie jede Wintersaison sind dieses Mal auch Daunenjacken in sämtlichen Formen und Farben beliebt. Natürlich kommen die wärmenden Jacken auch in Cremeweiss daher. Fashionista Chiara Ferragni hat es der Trend ebenfalls angetan: Auf Instagram zeigt sie sich in St. Moritz in einem eingeschneiten Wald in einer mittellangen, hellbeigen Daunenjacke mit Fake-Fell-Kapuze.