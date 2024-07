Die musikalischen Farben hat der Designer in den Kostümen sichtbar gemacht. So tritt die litauische Sopranistin Asmik Grigorian in einem asymmetrischen Kleid aus rotem Techno-Mesh auf die Bühne, wenn in Richard Strauss‘ Lied «Frühling», aus dem Zyklus «Vier letzte Lieder» (1948), die Lebensfreude erklingt. Das berauschende Erleben des Lichts spiegelt sich in den fliessenden, zitronen- und buttergelben Crêpe-Georgette-Hosen der Tänzerinnen wider. Für «September», in dem sowohl die Fülle des Sommers als auch die aufkommende Dunkelheit dominieren, entwarf Kriemler ein Shirt und Rock aus Seiden-Georgette in sanftem Stone-blue.