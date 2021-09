Kate Middleton trägt Business oben und Party unten

Nachdem Kate Middleton ihr Fotoprojekt «Hold Still» vor mehr als einem Jahr ins Leben gerufen hat, hatte sie nun endlich die Gelegenheit, den Erfolg zu feiern. Am Donnerstag lud die Herzogin von Cambridge zu einer besonderen Veranstaltung ein, um sich bei allen zu bedanken, die das Projekt möglich gemacht haben. Und bei der Gelegenheit erteilte sie via Instagram auch dem Rest der Welt eine Lektion in Ton-in-Ton-Looks – mit einem Twist. Ganz monochrom trat sie auf. Weiss von oben bis unten. Das Outfit einfach nur als All-White zu bezeichnen, wäre jedoch zu kurz gedacht. Schaut selbst: