Kate Moss wird 50

Im Alter von 14 Jahren wird Kate Moss am New Yorker JFK-Flughafen entdeckt. Sie trat Anfang des Jahrzehnts auf die Modebühne und veränderte unsere Vorstellung von einem Supermodel. Ungleich den grossen, kurvigen Models der Zeit stand Kate für den hageren «Heroin-Chic»-Look. Mit ihrem unverwechselbaren Stil hat ihr Einfluss auf die Modeindustrie dazu beigetragen, den Weg für vielfältigere und integrative Schönheitsstandards zu ebnen. Renommierte Fotografinnen und Fotografen wie Ellen von Unwerth, Steven Klein und Rankin haben die Mode-Ikone über die Jahre begleitet und ihr ästhetisches Vermächtnis dokumentiert. Anlässlich des 50. Geburtstags der Britin am 16. Januar 2024 präsentiert die Camera Work Gallery in Berlin ab dem 13. Januar eine Gruppenausstellung mit über 30 der wichtigsten Arbeiten des Supermodels und zeichnet einen facettenreichen Weg von den bahnbrechenden Anfängen bis zur zeitlosen Präsenz von Kate Moss der Gegenwart nach.