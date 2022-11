Kunterbunte Strickpullover als Fashion-Statement

Bunte Pullover mit Muster

Wie so oft sind die sozialen Medien eine gute Inspirationsquelle, was die angesagten Styles der jeweiligen Saison anbelangt. Modisch up to date ist man in den kommenden Monaten mit einem bunten Strickpullover im Grandma-Style. Wie lässig dieser Look daher kommt, zeigen unter anderem «Germany's next Topmodel»-Moderatorin Heidi Klum, 49, und Fashion-Influencerin Leonie Hanne, 34, auf ihren Instagram-Profilen. Die beiden Mode-Ikonen tragen weit geschnittene, grob gestrickte Pullover mit Streifen in knalligen Farben.