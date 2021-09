Die Legende einer Legende – wer würde die nicht wollen?

Rund 30 Jahre später reisst der Hype nicht ab. Überall sieht man sie neuerdings: An quietschbunten Italienerinnen mit Popstar-Gatten, an spiegelglatten Deutschen mit einer Vorliebe für Pastell und an edgy French Girls mit britischem Akzent, die sie neben der Vogue im Supermarkt hofieren. Neu muss man für eine mittelgrosse «Lady Dior» 4.200 Franken hinblättern, Vintage findet man sie für rund 1.500 Franken und wer seine Sache richtig gut macht, kriegt sie umsonst. So geschehen bei diesen Influencerinnen im Folgenden. Vermuten wir.

Fest steht: Die «Lady Dior» ist die Prinzessin unter den It-Bags. Sie ist immer klassisch, niemals wild. Und zähmt gerade deshalb als ruhiger Gegenpart jeden noch so lauten Look.