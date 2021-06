Lena Meyer-Landrut bringt Modelabel auf den Markt

Lena Meyer-Landrut, 30, hat ihre erste Modekollektion präsentiert. Ihr Label «A lot less» verspricht «Nachhaltigkeit», «transparente Kommunikation» und will inklusiv für alle Körpergrössen sein. Die erste Kollektion der Sängerin ist in Kooperation mit dem Unternahmen About You entstanden und beinhaltet 90 Teile, darunter T-Shirts, Kleider und Hemden sowie Loungewear, grösstenteils in Pastellfarben und Naturtönen.