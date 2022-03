Anders als die anderen

Mit «Yitty» möchte Lizzo das Körpergefühl ihrer Kundinnen verändern. Die Unterwäsche soll Selbstliebe und inneres Vertrauen fördern. Doch wie schafft man das mit so wenig Stoff? Die Musikerin weiss es ganz genau: Ihre Shapewear soll nicht platt drücken, sondern weibliche Kurven in Szene setzen. Schluss mit unbequemen Einteilern! Ihre Kollektion ist für alle geeignet, wie sie in einer Instagram-Caption ankündigt: «Dies ist ein Liebesbrief an meine grossen Mädchen und ein Willkommensbrief an `every body.` Dies ist *keine* Einladung zu ändern, wer ihr seid ... dies ist eine Gelegenheit, zu SEIN, wer ihr seid». Weiche Stoffe und diverse Schnitte, die als Street Wear oder darunter getragen werden können, zeichnen «Yitty» aus. Kurz: revolutionäre Unterwäsche, die für alle gemacht ist. Nicht nur für eh schon knackige Kim Kardashians oder Oscar-Preisträgerinnen auf dem Roten Teppich. Für Frauen jeglichen Volumens, die ihren Körper so lieben, wie er ist. Perfekt unperfekt.