Maxiröcke sind jetzt wieder maximal Trend

Jennifer Lopez wurde auf den Strassen von Los Angeles gesichtet, wie sie einen der Trends der 90er-Jahre aufleben liess: den Jeansrock. In knöchellang. Ein Kleidungsstück im Boho-Stil aus dem Hause Dior. Langen Röcken haftet ja ein eher hippieskes Image an, perfekt geeignet für den Strandurlaub. Dabei ist der Maxirock längst mehr als eine Hommage an die Bohème der 1960er-Jahre. Er kann auch maximal elegant sein. Er kann auch sexy sein. Er kann so vieles sein – aber leider ist sein Zeitfenster eng.