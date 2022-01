Ob Schauspielerin Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly überhaupt wissen, was Minimalismus ist, wagen wir zu bezweifeln. Der 31-Jährige hat den Verlobungsring für seine künftige Frau selbst designt und sich dabei ordentlich ins Zeug gelegt. Dabei entwarf er nicht nur einen Ring, sondern gleich zwei. Zum einen handele es sich um einen Smaragd – Megans Geburtsstein – und zum anderen um einen Diamanten – seinen eigenen Geburtsstein. Die beiden Schmuckstücke werden mit einem Magneten zusammengehalten (Anziehungskraft!) und sollen zwei Hälften darstellen, die gemeinsam ein Herz bilden (Liebe!). Das, im wahrsten Sinne des Wortes, Schärfste: Der Ring hat Dornen. «Wenn sie (Megan) also versucht, den Ring auszuziehen, tut es weh», so der Rapper in einem Interview mit Vogue. Logisch: weil «Love is pain». Liebe ist Leid. Hat er richtig erkannt.