Die jährliche Benefizveranstaltung findet jeweils am ersten Montag im Mai in New York statt. 2023 also am 1. Mai. Zahlreiche geladene Prominente erscheinen dort in ausgefallenen Outfits, die Veranstaltung gilt auch als «Mode-Oscar». Nach dem Event gibt es nun im 2023 eine Ausstellung mit dem Titel «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty», die vom 5. Mai bis 16. Juli zu sehen ist. Dies wurde unter anderem auf Instagram verkündet.