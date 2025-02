Method Dressing: Wie Mode den Alltag in ein Filmset verwandelt

Method Dressing: Zendaya macht es vor

Method Dressing hat seinen Ursprung in der Schauspielwelt, genauer gesagt in der Methode des sogenannten Method Acting. Schauspieler leben dabei vollkommen in ihrer Rolle, um authentisch zu wirken – und genau das spiegelt sich nun auch in der Mode wider. Stars wie Zendaya sind Vorreiterinnen dieses Trends. Gemeinsam mit ihrem Stylisten Law Roach bleibt sie auch bei jeder Premiere voll in ihrer jeweiligen Rolle.