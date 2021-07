«Don’t let my be the last to know», flehte Britney Spears im Jahre 2001. Dabei rollte sie vor einem leicht bekleideten Herren im Sand hin und her und trug selbst … einen weissen Häkel-BH. Die Welt war hooked, wollte wie Britney auf keinen Fall die/der Letzte sein, der Dinge erfuhr. Wollte einen Häkelbikini. Um am Strand so fantastisch auszusehen, um ein bisschen wie die Pop-Prinzessin zu sein.