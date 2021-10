Mit diesem günstigen Kleid macht Kate Lust auf Herbst

Bei ihrem Besuch im University College in London hat Herzogin Kate am Dienstag mit ihrem stylischen Herbst-Look alle Blicke auf sich gezogen. Die Frau von Prinz William erschien in einem hellgrauen Hahnentritt-Kleid mit langen Ärmeln, Schluppe und Plisseerock. Ein breiter Taillengürtel brachte die schmale Silhouette der 39-Jährigen perfekt zur Geltung. Farblich dazu passende Lackpumps von Hugo Boss rundeten das herbstliche Outfit ab.