Mit diesem Trend-Hut schützen wir uns vor der Sonne

Der richtige Schutz an den sonnenreichen und hitzigen Tagen bietet der Fischerhut. Ursprünglich konzipiert für Angler*innen, die stundenlang in der Sonne sitzen und warten, bis ein Fisch anbeisst. Er schützt die Ohren, den Nacken und den Kopf. Das praktische Teil hat schon längst den Weg in die Modewelt geschafft. Es gibt die Bucket-Hüte in allen Farben, Mustern und Materialien.